Beyşehir Devlet Hastanesi'nde uzman hekimler göreve başladı

26.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:53

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet hastanesine ataması yapılan uzman hekimlerin göreve başladığı bildirildi.



Beyşehir Devlet Hastanesi Başkekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı 2 doktorun atamasının yapıldığını belirtti.



Hekimlerin polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını ifade eden Dr. Küçükbuzcu, "Hastanemizde hasta kabulüne başlayan KBB Uzmanlarımız Op. Dr. Hasan Uğur ile Op. Dr. Rukiye Özçelik Erdem'e yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemiz ve hastanemiz için göreve başlıyor olmaları büyük bir kazanım olmuştur. Yeni doktorlarımızın ardından hastanemizde eksik branşlarda uzman hekim ihtiyacımız neredeyse kalmamıştır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemize, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA