Beyşehir'den kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üreticiye sertifikalı nohut desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede nohut üretimi yapan 484 çiftçiye 38 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım arazilerinin Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, baharlık hububat ve baklagil alanlarının etkinleştirilmesi maksadıyla nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılmasının hedeflendiği belirtilerek, Beyşehir'de çiftçilere yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i üretici katkılı 30 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Beyşehirli tekvandocular okul sporlarında yarı final hakkı elde etti

Beyşehirli iki sporcu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kız-Erkek Gençler Tekvando Grup Müsabakalarında yarı final hakkı kazandı.

Grup müsabakalarında Konya'yı temsil eden Beyşehirli tekvandoculardan Bekir Berk Kocagöz grup ikincisi, Emirhan Kulaç ise grup birincisi olarak Alanya'da yapılacak yarı finallere katılma hakkı elde etti.

Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Kulübü antrenörü Nafiz Çakır, AA muhabirine, her iki sporcusunu da grup müsabakalarında gösterdiği başarılı performanstan dolayı tebrik ederken, yarı finallerde de başarılı olarak hedeflerine ulaşacağına inandığını belirtti.

Beyşehirli tekvandocular Bekir Berk Kocagöz ile Emirhan Kulaç da Alanya'da yapılacak yarı finallerde birinci olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.