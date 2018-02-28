Beyşehir'den Kısa Kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, son 4 yılda 159 kişi iç su araçları kullanım belgesine sahip oldu.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren İçsu Araçları Ruhsatlandırma Birimi verilerine göre, Beyşehir Gölü'nde iç su araçlarını kullanabilmek için açılan sürücü yeterlilik sınavını kazanan 76 kişiye 2014 yılında iç su araçları kullanım belgesi verilirken, 2015 yılında bu sayı 52, 2016'da 22, 2017'de ise 9 olduğu belirtildi.

Birim tarafından 2014'te 29 ruhsat devri yapılırken, 2015'te bu sayı 9, 2016'da 14 ve 2017'de ise 23 oldu.

4 yılda toplam 75 ruhsat devri gerçekleştirildi. Yine son 4 yılda vize verilen avcı sayısı 2068 kişi oldu.

2014'te 620 kişiye bağlama kütüğü ruhsatnamesi vizesi verilirken, 2015'te bu sayı 653, 2016'da 428, 2017'de ise 367 oldu. Son 4 yılda bağlama kütüğü ruhsatnamesi verilen kişi sayısı 65'e ulaştı.



Söz konusu birim tarafından geçtiğimiz yıl ise idari karar yaptırım tutanağı tanzim edilen 168 kişiye toplam 3 bin 503 liralık cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Beyşehir'de OSB hayvancılığın yeni merkezi oldu

Beyşehir kent merkezi dışında oluşturulan Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi, giderek artan işletme sayısıyla yörede hayvancılık faaliyetlerinin yeni merkezi oldu.

Beyşehir Belediyesi tarafından yol ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Beyşehir Seydişehir yolu üzerindeki Genek mevkisinde 550 bin metrekarelik alanda oluşturulan Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi canlı büyükbaş hayvancılığın yeni adresi oldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılması amacıyla besi işletmecilerinin faaliyet göstereceği Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi oluşturulduğunu belirtti.

Beyşehir yöresindeki hayvancılık faaliyetlerini daha da geliştirmek üzere tahsis edilen bu bölgenin besicilerden büyük rağbet gördüğünü kaydeden Özaltun, şöyle konuştu:

"Hazine tarafından bu bölgedeki parsellerin ihaleye çıkarılmasının ardından büyük bir talep patlaması yaşandı. Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze de burada ahır yapıp işletme açmak isteyen besicilerimizin yoğun bir müracaatı oldu. Bomboş bir arazi iken burası açılan yeni işletmelerle Beyşehir bölgesindeki hayvancılığın yeni merkezi haline geldi."