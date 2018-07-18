Beyşehir Demokrasi Şöleni Sona Erdi

Beyşehir ilçesinde, üç gündür devam eden Beyşehir Demokrasi Şöleni etkinlikleri sona erdi.

Beyşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Beyşehir Demokrasi Şöleni son buldu.

Beyşehir Gölü kenarındaki festival alanında gerçekleştirilen şölenin son gününde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, kaside ve ilahiler seslendirildi, üçlü sala dinletileri gerçekleştirilerek tüm şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz şehitleri ve demokrasi zaferi temalı marş, ezgi ve şiir dinletilerinin de yer aldığı program, 15 Temmuz Destanı ve Demokrasi Zaferi belgesel gösterimi ile son buldu.

Üç gün süren etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı.