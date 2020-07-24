Beyşehir'deki yurtlar ziyaret edildi Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Harun Aydın, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Harun Aydın, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Araba ve beraberindeki yöneticiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü'nü ziyaretinde, her iki yurtta incelemelerde bulundu.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yurt personeliyle düzenlenen tanışma ve iletişim toplantısının ardından, yeni dönem hazırlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Songül, yurtta kalan öğrencilere daha iyi hizmet sunma adına yapılan ve yapılması düşünülen yeniliklere ilişkin de bilgiler verdi.

Kaynak: AA