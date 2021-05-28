Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi

Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Eflatunpınar Hitit Kutsal Havuzu ve Anıtı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle olumsuz etkilendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Eflatunpınar Hitit Kutsal Havuzu ve Anıtı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle olumsuz etkilendi.

Yağışların az olması nedeniyle pınarlardan akan suyla dolan havuzun, geçen yılara oranda azaldığı gözlemlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçi sayısı da önemli ölçüde düşen tarihi mekanın, alacağı yağışlarla eski görüntüsüne kavuşması bekleniyor.

Havuz ve anıtı Gaziantep'ten ziyarete gelen Yasin Can, AA muhabirine, Eflatunpınar'ın, Hititler'in su anıtı olduğunu ve daha çok dini günlerde kullanıldığını, burayı geçen yıl da ziyaret ettiklerini ancak bu yıl suyun azaldığını fark ettiklerini söyledi.

Bir diğer ziyaretçi Burak Mehmet Gürbüz ise Eflatunpınar'ın kuraklıktan gözle görülür bir biçimde etkilendiğini ifade ederek, "Buradaki su aşağıya doğru çekiliyor. Daha önce set seviyesine kadar çıkıyormuş. Şimdi diz boyunun biraz üzerinde." diye konuştu.

Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi
Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi
Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi
Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Hamile karısını 'Bebek benden değil' diyerek öldüren eş, bebeğin babası çıktı
Hamile karısını "Bebek benden değil" diyerek öldüren eş, bebeğin babası çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyşehir'deki tarihi su anıtı kuraklıktan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:03:33. #1.16#

title