Beyşehir'deki atölyelerde sanatsal faaliyetler yeniden başladı Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara veren Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki çalışma atölyelerinde yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından sanatsal faaliyetlerin yeniden başladığı bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara veren Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki çalışma atölyelerinde yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından sanatsal faaliyetlerin yeniden başladığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan Köprübaşı mevkisindeki Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan çalışma odalarında farklı alanlarda kültürel ve sanatsal faaliyetler icra ediliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, her biri çalışma atölyesine dönüştürülen on farklı odada gerçekleştirilen faaliyetlerin yeni normalleşme sürecinin ardından yeniden başladığını belirtti.

Bayındır, şunları kaydetti:

"Kültür ve Sanat Merkezimizde çinicilik, dekorasyon, atıktan sanata, hobi, çömlek ve seramik boyama, süs kabağı işlemeciliği, müzik, ahşap boyama ve resim çalışmalarının yanısına Selçuklu motifli halıların da dokunduğu atölyeler de yeniden hizmet vermeye başladı. Burada yürütülen çalışmalara Milli Eğitim Müdürlüğümüz de destek veriyor. Beyşehir ve yöresinin geçmişten günümüze gelen çok zengin bir kültür birikimi var. Bu potansiyeli burada kurduğumuz atölyelerde yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA