Beyşehir'deki "Aşk Adası"nda gün batarken mutluluğa "evet" diyorlar
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Beyşehir'deki "Aşk Adası"nda gün batarken mutluluğa "evet" diyorlar

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki halk arasında "Aşk Adası" olarak adlandırılan mini adacık, hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftlerin, yaz döneminde nikah merasimleri için gözde bir mekanı haline geldi.

Beyşehir'deki
10.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:50

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki halk arasında "Aşk Adası" olarak adlandırılan mini adacık, hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftlerin, yaz döneminde nikah merasimleri için gözde bir mekanı haline geldi.

Beyşehir ilçe merkezinde, göl kenarındaki Vuslat Parkı'ndan ahşap köprü ile ulaşılabilen, günbatımının en güzel izlendiği yerler arasındaki dört tarafı Beyşehir Gölü sularıyla çevrili Aşk Adası, pandemi sürecinde genç çiftlerin ve ailelerinin nikah merasimi için tercih ettiği yer oldu.

Faruk Orta ile Merve Babaoğlu çifti de ada üzerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından yapılan nikah merasimi ile dünyaevine girdi. Ada üzerinde güneşin battığı anlarda evliliğe "evet" diyen genç çift, hayatlarını birleştirdi.

Batmanlı Faruk Orta, Beyşehirli olan eşiyle nikah için adada düzenlenen nikah organizasyonunda bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Çok mutluyuz, heyecanlıyım. Aşk Adası'ndayız. Ben bu kadar güzel bir yer tahmin etmiyordum." dedi.

Gelin Merve Babaoğlu da Kovid-19 salgınının yaşandığı bu günlerde şık ve güzel bir yer arayışı içerisinde iken akıllarına Aşk Adası'nın geldiğini vurgulayarak, "Gayet de güzel bir atmosferde nikahımız kıyıldı. Bence de çok güzel oldu." diye konuştu.

Davetlilerden İsmail Tumay da evlenecek çiftlere nikahlarını Aşk Adası'nda yaptırmalarını tavsiye ederek, "Nasip olursa ben de oğluma burada bir nikah planlıyorum. Gün batımı anında mükemmel bir ortam oluştu. Beyşehirimizin de güzel yanı bu zaten." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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