Beyşehir'de zabıtadan ramazan denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyşehir'de zabıtadan ramazan denetimleri

Beyşehir'de zabıtadan ramazan denetimleri
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler bu kapsamda ilçe merkezinde bulunan fırın, tatlı ve pasta imalathanelerine yönelik denetimlerini sürdürmektedir. Denetimlerimizde imalathane bölümleri, un depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmeklerin gramajları kontrol edilirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi noktasında işletmecilere uyarılarda bulunulmaktadır. Bu arada, halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin genel temizlik kurallarına ve personellerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu ile ilgili kontroller de Ramazan ayı süresince devam ettirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Antony Blinken Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyşehir'de zabıtadan ramazan denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:59:24. #1.16#

title