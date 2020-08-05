Beyşehir'de zabıtadan işyerlerine yönelik denetim Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında yürütülen denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında yürütülen denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işyerlerine yönelik denetimlerin yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Zabıta ekiplerimiz tarafından geride kalan kurban bayramı sonrasında artış gösteren vaka artışları dolayısıyla, ilçemizde denetimler daha da sıklaştırılmıştır. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen yeni genelge doğrultusunda vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalar ile birlikte berber, kuaför, güzellik salonları gibi iş yerlerimize yönelik de denetimlerimizi artırdık. Yapılan denetim ve kontrollerde işyeri sahiplerini ve vatandaşlarımızı koruyucu maske, eldiven, sosyal izolasyon ve fiziki mesafe konularına azami dikkat göstermeleri konusunda uyardık. Bu kapsamda, denetimlerimizdeki ekip sayısını ikiye çıkararak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya ve vaka sayılarının artmamasına yönelik tedbir ve önlemler almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA