Beyşehir'de zabıta denetimleri

Beyşehir ilçesinde zabıta ekiplerinin marketlerde fiyat denetimi yaptığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında marketlerde denetimler yaptığı belirtildi.

Yürütülen denetimlerde vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemizde faaliyet gösteren marketlerde gerçekleştirdiğimiz denetimler ile vatandaşlarımız mağduriyetinin de önüne geçmeyi hedefleyen ekiplerimiz vatandaşlarımıza fahiş fiyattan ürün satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için denetlemelerimizi aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, ekiplerimiz marketlerde rafları tek tek dolaşıp etiketleri incelemekte, fahiş fiyat artışı, gramaj eksiklikleri olup olmadığı tespit edilmektedir. Ekiplerimiz, reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki ürünlerin fiyat kontrollerini de titizlikle incelemektedir.

Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli işlemleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu tür şikayetleri olduğu takdirde belediyemizin WhatsApp İhbar hattına başvurabilirler."