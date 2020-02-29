Beyşehir'de yurt öğrencileri kan bağışında bulundu
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Beyşehir'de yurt öğrencileri kan bağışında bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

29.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:20
Beyşehir'de yurt öğrencileri kan bağışında bulundu

'nın ilçesinde, üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına yurtlarda kalan öğrenciler de destek verdi.

Yükseköğrenim Kredi ve 'na (YURTKUR) bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu öğrenci yurtlarında kalan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsündeki farklı eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışına katıldı.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunmanın önemine vurgu yaparak, destek veren öğrencilere ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

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