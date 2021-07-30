Beyşehir'de yoldan çıkan kamyonet tepeye çarptı: 1 yaralı
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Beyşehir'de yoldan çıkan kamyonet tepeye çarptı: 1 yaralı

Beyşehir'de yoldan çıkan kamyonet tepeye çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin tepeye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin tepeye çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Tamer Asığ idaresindeki 58 ABT 654 plakalı kamyonet, Beyşehir-Konya karayolunun 35. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, menfeze girerek toprak tepeye çarpan kamyonetin sürücüsü Asığ yaralandı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyşehir'de yoldan çıkan kamyonet tepeye çarptı: 1 yaralı
Beyşehir'de yoldan çıkan kamyonet tepeye çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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