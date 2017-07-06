Beyşehir'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kent merkezi ve dış mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilçe adeta şantiyeye döndü.



Beyşehir Belediyesi, asfalt sezonunun gelmesi ile birlikte yol çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde değişik noktalarda sıcak ve soğuk asfalt serme çalışmalarının yanı sıra kilitli parke döşeme faaliyetleri de sürerken, ekipler çeşitli noktalarda yürütülen tamiratlar için de mesai yapıyor.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Murat Özaltun, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte gelen asfalt sezonunu en iyi ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.



Beyşehir ilçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde çeşitli güzergah ve noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle ekiplerin tam kadro halinde sahada mesai yaptığını vurgulayan Başkan Özaltun, "Beyşehir Belediyesi olarak ilçemiz halkına ve özellikle dış mahallelerde, vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışma yapılması istenilen güzergah ve noktalarda yollarda sıcak ve soğuk asfaltın yanısıra kilitli parke ve bordür döşeme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu yıl ağır geçen kış şartları sonrasında bozulan yollarda, ihtiyaç görülen mahallelerdeki değişik güzergahlarda parke tamiratı da yapan ekiplerimizin çalışmaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. Ekiplerimizin bir kısmı drenaj çalışmalarına yönelik mesai yaparken halihazırda görevlilerimiz ilçemiz merkezinde Yeni Mahalle'de toplamda 10 bin 500 metrekarelik alanda sıcak asfalt, Dalyan Mahallesi'nde parke tamiri, Hamidiye'de sanayi bölgesinde drenaj çalışması, 2 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt, yeşilyurt bölgesinde ise 13 bin 500 metrekarelik soğuk asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Vuslat Parkı'nda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ederken, dış mahallelerimizden Damlapınar'da kilitli parke taşı döşeme, Karahisar ve Esence mahallelerinde parke bordür döşeme çalışmasını yürütülüyor. Ayrıca, oluşturduğumuz iki farklı mobil ekibimizden birisi merkez Müftü ve Dalyan Mahallesi'nde parke tamir çalışmalarını gerçekleştirirken, diğeri muhtelif alanlarda park ve kamelya tamiratı yapmaktadır. Beyşehir Belediyesi olarak hedefimiz, yol çalışmalarında da halkımıza en iyi şekilde hizmet sunmak ve onların memnuniyetini kazanabilmektir" dedi.



Başkan Özaltun ayrıca, Beyşehir Gölü kıyısındaki Jandarma Bot Komutanlığı'na ulaşım sağlanan güzergahta da Beyşehir'de ilk kez baskı beton uygulamasıyla gerçekleştirilen yol çalışmasının yürütüldüğünü de sözlerine ekledi. - KONYA