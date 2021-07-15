Beyşehir'de yetimler için "çocuk şenliği"

İHH İnsani Yardım Vakfı Beyşehir Temsilciliği Kadın Kolları tarafından "yetim gülerse dünya güler" sloganıyla yetim çocuklar için "çocuk şenliği" düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Beyşehir Temsilciliği Kadın Kolları tarafından "yetim gülerse dünya güler" sloganıyla yetim çocuklar için "çocuk şenliği" düzenlendi.

Beyşehir Gölü kenarındaki Söğütlük mevkisinde düzenlenen şenlikte, İHH tarafından desteklenen yetim çocukları, anneleri ile birlikte geldikleri alanda unutamayacakları bir gün yaşadı.

Sahildeki çayırda İHH gönüllüleri nezaretinde düzenlenen çuval, halat çekme, yumurta taşıma, sandalye kapma gibi yarışlara katılan çocuklar gönüllerince eğlenirken, gökyüzünde uçurtma da uçurdu.

Yarışmalarda birinci gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Program sonunda, birinci gelemeyen çocuklar da unutulmayarak teselli hediyeleriyle sevindirildi.

Çocuklara ve katılımcılara şenlik çerçevesinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar