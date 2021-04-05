Beyşehir'de yediği mantardan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çiğ olarak yediği kuzu göbeği mantarından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çiğ olarak yediği kuzu göbeği mantarından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden Musa D. (65), doğadan topladığı kuzu göbeği mantarlarını çiğ olarak yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından zehirlenme şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Musa D., acil serviste tedavi altına alındı.

Müşahede altına alınan Musa D'nin, yediği 2 mantardan zehirlendiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar