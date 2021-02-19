Beyşehir'de yayla yolları ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyşehir'de yayla yolları ulaşıma açıldı

19.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:18
Beyşehir'de yayla yolları ulaşıma açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yayla yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yayla yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece gündüz demeyerek yaptığı mesai sonrasında kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan yayla yollarını yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, Doğanbey bölgesindeki İbe Ağılı, Hecin Ağılı, Düdük Ağılı, Gedik Musa Ağılı, Alişan'ın Ağılı, Köroğlan Ağılı ve Bereket Yaylası ile Kükürt Yaylası, Hanife Ağılı, Tavşan Ovası, Kasap Ağılı ve Hocam Yaylasının kapanan yollarını açmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Özge Özder Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyşehir'de yayla yolları ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:23:46. #1.14#
title