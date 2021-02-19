Beyşehir'de yayla yolları ulaşıma açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yayla yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece gündüz demeyerek yaptığı mesai sonrasında kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan yayla yollarını yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, Doğanbey bölgesindeki İbe Ağılı, Hecin Ağılı, Düdük Ağılı, Gedik Musa Ağılı, Alişan'ın Ağılı, Köroğlan Ağılı ve Bereket Yaylası ile Kükürt Yaylası, Hanife Ağılı, Tavşan Ovası, Kasap Ağılı ve Hocam Yaylasının kapanan yollarını açmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar