Beyşehir'de yasaktan muaf tutulan balıkçılar gölde ava çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan balıkçılar da göl üzerinde avına devam etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan balıkçılar da göl üzerinde avına devam etti.

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, bazı meslek kolları gibi balıkçılar da hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuldu.

Balıkçılar, gölden yeterli balık çıkmadığını, bu nedenle birçok meslektaşının kısıtlamadan da muaf tutulmalarına rağmen mesaisine ara verdiğini belirtti.

Av dönüşü limana gelen bir balıkçı ise ava çıkmanın mazot giderlerini bile karşılayamaz hale geldiğini belirtti.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezindeki park ve yeşil alanlar, kavşak, meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta içerisinde büyük bir yoğunluğun yaşandığı göl sahil şeridi, parklar, caddeler ise kısıtlamalar nedeniyle havadan çekilen görüntülere boş halleri yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar