Beyşehir'de yasa dışı ördek avına ceza
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Beyşehir'de yasa dışı ördek avına ceza

08.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:40
Beyşehir'de yasa dışı ördek avına ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı iddia edilen 1 kişiyi yakaladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı iddia edilen 1 kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, ilçede yürütülen av koruma faaliyetleri esnasında yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 1 kişiyi yakaladı.

Ekipler, avcının kullandığı ruhsatsız, takozsuz otomatik av tüfeği ile avladığı 1 yeşilbaş ördek ve 1 çamurcuna el koyarken, cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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