Beyşehir'de yapımı planlanan millet bahçesi projesi için "acele kamulaştırma" kararı
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Beyşehir'de yapımı planlanan millet bahçesi projesi için "acele kamulaştırma" kararı

Beyşehir'de yapımı planlanan millet bahçesi projesi için 'acele kamulaştırma' kararı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı planlanan millet bahçesi projesi için ilçedeki bazı taşınmazların Beyşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı planlanan millet bahçesi projesi için ilçedeki bazı taşınmazların Beyşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Beyşehir ilçesi, Hacıarmağan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, ilçede yapımı planlanan millet bahçesi projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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