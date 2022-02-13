Beyşehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Beyşehir'de Göl Feneri Derneği Aşevi ve Beyşehir Off-Road Kulübü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, bölgede bu yıl yaşanan ağır kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle doğada beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Beyşehir'de çeşitli fakültelerde görev yapan akademisyenler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki dağlık alana arazi araçlarıyla çıktı.

Kar örtüsüyle kaplı alanda ağaç kenarlarına ve uygun alanlara sakatat, bakliyat, arpa, buğday, mısır ve ekmek bırakıldı.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Başkanı Hasan Takavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde faaliyet gösteren aşevinin ilçedeki 55 mahallede yaşayan 360 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırdığını söyledi.

Bu yıl kış mevsiminin ağır geçtiğini ifade eden Takavcı, "Açık arazide 60-70 santimetre kar var. Dernek aşevimiz bu faaliyeti de geleneksel hale getirdi. Burada en büyük yardımcımız, halkımız ve gönüllülerimiz ile Beyşehir Off-Road Kulübümüz çok güzel bir katılım gösterdi. Bakliyat, arpa, mısır, yem, sakatat ve ekmekten oluşan yaklaşık 700-800 kilogram yiyecek ile yaban hayatını beslemeye geldik. Nasıl fakirlerimiz ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmamız gerekiyorsa, doğadaki zor şartlar altında yem bulmada, beslenmede güçlük çeken yaban hayvanlarımız da bizim ilgi alanımıza giriyor." dedi.

Kulüb Başkanı Ömer Yürük de her zaman doğanın içerisinde olduklarına dikkat çekerek, "12 araçla bu etkinliğe katılıyoruz. Göl Feneri Derneğimize de böylesine güzel ve anlamlı bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Biz her daim tüm düzenledikleri etkinliklerde onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.