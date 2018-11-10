Beyşehir'de Vefa Yemeği

Beyşehir'de, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı tarafından vefa yemeği düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bu ruhla önümüzdeki süreçte Beyşehir'de hep birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Milletvekili Samancı, şunları kaydetti:

"Beyşehir'imize ne kadar hizmet etsek azdır. İlçemiz, her zaman en güzeline layıktır. Tabi AK Parti'li olmak bir ayrıcalıktır. Bunu, bu ayrıcalığı niçin söylüyoruz? Çünkü bizim davamızın çok farklı bir kökü vardır. Bu kök, çok fazla geçmişe, kadim bir tarihe dayanır. İşte bizler de bu teşkilatçılık anlayışıyla onurumuzla, davamıza daha fazla katkı vermeye, katkıda bulunmaya mecburuz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak en yüksek oyu alıp rekorlar kırmak için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Yemeğe, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, il teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile partinin kuruluşundan bu yana görev yapan eski ilçe başkanları, mahalle temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.