Beyşehir'de Vefa ve Sosyal Destek Grubu sokağa çıkma yasağında da mesaide Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları yetişiyor.

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları yetişiyor.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında çalışmasını sürdüren vefa ve sosyal destek grupları, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerine kadar giderek dağıtıyor.

Sokağa çıkma yasağında da mesaisini kesintisiz sürdüren grup mensubu kamu görevlileri, faaliyetlerini yürütürken 65 yaş üstü ve hasta vatandaşların da hayır dualarını alıyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de vefa ve sosyal destek grubuna 110 idareci ve öğretmenle destek veriyor. Vefa ve sosyal destek grubu bünyesinde hiçbir menfaat beklemeden kendi araçları ile görev yapan eğitim camiası mensupları, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını ayaklarına kadar götürürken, talep ettiği ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, "Hiçbir menfaat beklemeksizin kendi araçları ile sadece Allah rızası için görev yapan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. Yaptığınız iş takdire şayandır. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Beyşehir Sosyal Destek Vefa Grubu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA