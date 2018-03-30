Beyşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Beyşehir ilçe merkezli yürütülen ve "Gün Doğumu" adı verilen operasyonda, Hüyük ve Seydişehir ilçeleri ile Antalya ve Burdur'da daha önceden belirlenen farklı adreslerde 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği Oskar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda 1 paket halinde 1,7 gram eroin, 1 paket halinde 4 gram esrar maddesi, 22 suboxone tablet ele geçirildi.

Operasyonun yürütüldüğü il ve ilçelerden Beyşehir'e getirilen şüpheliler, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin sorgusunun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.