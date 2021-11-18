Beyşehir'de Üst Yapı Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kaldırım, bordür ve parke yol çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hafta sonu çalışmalarına durmadan devam ederken, Hacı Akif Mahallesi, Müftü Mahallesi ve Yeni Adliye çevresinde eş zamanlı olarak eksik noktalarda düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından parke taşları ve bordürleri eskimiş kaldırımlarda değişimler yapılırken, kaldırıma ihtiyaç duyulan bölgelerde tespitler yapılıp yeni kaldırım çalışmaları da gerçekleşiyor. Yetkililer, belirli takvim çerçevesinde ilçe genelinde çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca ekipler sanayi sitesinde de alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından asfalt yama çalışmalarında sona geldi.

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