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Beyşehir'de üreticiler 'beyaz altınla' kazanacak

Beyşehir'de üreticiler 'beyaz altınla' kazanacak
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Konya'nın bakliyat ürünü ekilişinin önemli merkezlerinden Beyşehir ilçesinde üreticiler, yetiştirecekleri kuru fasulye ile daha fazla gelir elde etme imkanına kavuşacak.

Konya'nın bakliyat ürünü ekilişinin önemli merkezlerinden Beyşehir ilçesinde üreticiler, yetiştirecekleri kuru fasulye ile daha fazla gelir elde etme imkanına kavuşacak.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 70 hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Beyşehir yöresinde faaliyet gösteren üreticiler de destekleniyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2025 yılı üretim sezonunda yürütülecek olan "beyaz altın kuru fasulye" projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 70'i Bakanlık tarafından hibe edilen sertifikalı kuru fasulye tohumları teslim edildi. Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, tohumların tesliminde yaptığı konuşmada, projeden istifade eden üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunurken çiftçilere bol, bereketli bir üretim dönemi dilediğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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