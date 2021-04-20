Beyşehir'de "ücretli otopark" uygulamasına yeniden dönüş yapılıyor
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Beyşehir'de "ücretli otopark" uygulamasına yeniden dönüş yapılıyor

Beyşehir'de 'ücretli otopark' uygulamasına yeniden dönüş yapılıyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde, geçtiğimiz yıllarda da uygulandıktan sonra kaldırılan "ücretli otopark" uygulamasına yeniden dönüş yapılıyor.

Beyşehir ilçesinde, geçtiğimiz yıllarda da uygulandıktan sonra kaldırılan "ücretli otopark" uygulamasına yeniden dönüş yapılıyor.

Beyşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ana caddelerde başlatmayı planladığı ücretli otopark uygulaması öncesinde "açık otopark" işletmeciliğini kiraya verebilmek için ihaleye çıktı.

Alınan bilgiye göre, bu kapsamda 30 Nisan 2021 günü saat 11.00'de Beyşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ihale sonrasında, ilçe merkezindeki bazı caddelerde araçlarını park etmek isteyen sürücüler, ücret ödemeye başlayacak.

İhaleyi üstlenecek firmalar, ücretli açık otopark işletmeciliğini üç yıl boyunca yürütecek.

Beyşehir Belediyesinin, ilçe merkezindeki yeni uygulamayla kurum bütçesine yeni bir kaynak sağlamayı planlarken, ana arterlerdeki araç yoğunluğuna da bir çözüm bulmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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