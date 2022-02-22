Beyşehir'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerli aşı TURKOVAC vatandaşlara uygulanmaya başladı.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerli aşı TURKOVAC vatandaşlara uygulanmaya başladı.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, vatandaşların devlet hastanesinden randevu alınarak yerli aşı TURKOVAC'tan istifade edebileceğini belirtti.
Küçükbuzcu, başlayan yeni dönemle birlikte hastanede TURKOVAC aşısının ilk dozunu kendisi vurdurarak, herkesi aşı olmaya davet etti.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel