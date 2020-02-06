Beyşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Muzaffer Ö. idaresindeki 42 AAP 166 plakalı otomobil ile Davut Y. yönetimindeki 09 ACL 996 plakalı otomobil, Ali Akkanat Caddesi'nde, ilçe merkezine doğru seyir halinde iken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Muzaffer Ö'nün kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle refüj üzerinde bulunan beton elektrik direği ile 6 ağacın devrilmesine yol açtı.
Kazada, sürücüler ile Furkan A. ve Ali K. yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.