Beyşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Beyşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Beyşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kavaklı yönetimindeki 42 BCT 49 plakalı otomobil, Beyşehir - Konya karayolunun 14. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Selman Eser, Merve Nur Saraçoğlu ve Selman Şanlı yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.