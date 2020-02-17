Beyşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

17.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:45

Beyşehir'de aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem E. idaresindeki 42 DRV 82 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki Karayolu'nda aynı yönde seyir halinde olan Yılmaz Ç. idaresindeki 42 FV 307 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yoldan çıkarak düştüğü tarladaki balçığa saplanan 42 FV 307 plakalı otomobildeki Muttalip Ö. ile Fikret Y. yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA