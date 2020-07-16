Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, başka bir otomobille çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
16.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:14
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, başka bir otomobille çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hakan Yeşil idaresindeki 42 FBU 42 plakalı otomobil, Ali Akkanat Bulvarı orman kavşağında, aynı yönde seyir halindeki Şerafettin Çolak'ın kullandığı 06 MAA 41 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak bir iş yerinin bahçesine giren ve devrilen aracın sürücüsü Çolak, yaralandı. Çolak, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA