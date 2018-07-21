Beyşehir'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk kaza Çiçekler Mahallesi yolunda meydana geldi. Cüneyt Kökboyun (33) idaresindeki 42 H 6847 plakalı otomobil, Beyşehir istikametindeyken kontrolden çıkarak Bada Köprüsü yanındaki sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü Kökboyun, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Diğer kazaysa Beyşehir-Konya karayolunun 20. kilometresindeki Doğanbey Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Bayram Akdoğan yönetimindeki 06 DR 667 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Uluçam'ın kulandığı 42 DZ 710 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler Akdoğan ve Uluçam ile Öner Akyüz yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.