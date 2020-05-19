Beyşehir'de tedirgin eden toplu balık ölümleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyşehir'de tedirgin eden toplu balık ölümleri

Beyşehir'de tedirgin eden toplu balık ölümleri Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki kullanılmayan sulama pompa istasyonunda yaşanan toplu balık ölümleri sonrası çok sayıda ölü balık su yüzeyini kapladı.

Beyşehir'de tedirgin eden toplu balık ölümleri
19.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:22

Beyşehir'de tedirgin eden toplu balık ölümleri

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki kullanılmayan sulama pompa istasyonunda yaşanan toplu balık ölümleri sonrası çok sayıda ölü balık su yüzeyini kapladı.

İlçede Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Kurucuova Mahallesi girişinde halen atılı vaziyette bulunan, uzun yıllar önce gölden su alımı yaparak çevredeki tarım arazilerini sulamak amacıyla kurulan, günümüzde ise artık kullanılmayan sulama pompası istasyonuna ait alanda toplu balık ölümleri görüldü.

Ölü balıklara ait görsellerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pompa istasyonu yetkilileri ile birlikte söz konusu istasyonda incelemede bulundu. İnceleme sonucu balık ölümlerinin 10-15 gün önce yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Balık ölümlerinin nedeninin balıkların alana sıkışarak oksijensiz ve besinsiz kalmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Ölü balıkların büyük bölümünün istilacı türlerden Çin Sazanı ve yavruları olduğu belirtilirken, ölü balıklar arasında bir su kuşunun da olması dikkat çekiyor. Balıkların ölüm nedeninin yapılacak detaylı araştırmanın ardından ortaya çıkabileceği ifade edilirken, alanın kötü bir koku yayan ölü balıklardan temizlenmesi için ise yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.

Ölü balıkların bulunduğu istasyonun hemen yanı başında bahçesinin bulunduğunu belirten yöre sakinlerinden İsmail Öcal, gördüğü toplu balık ölümleri nedeniyle yaşadığı üzüntüyü ifade ederken, "Burada manzara felaket. Başka bir şey denmez. Denecek bir şey de yok. Balıkların nasıl ölmüş olabileceğini bilemiyorum. Gelen görevliler temizleyeceğiz buradaki balıkları demiş ama temizlemede yok, bakan da yok, ilgilenen de yok. Etrafa çok kötü bir koku yayılıyor buradan" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Haber
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sinem Kobal Jennifer Lopez
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Beyşehir'de tedirgin eden toplu balık ölümleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 23:23:29. #1.15#
title