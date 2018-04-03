Beyşehir'de Taşeron İşçilerin Kadro Sevinci

Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) bağlı Yurt Müdürlüğü'nde taşeron olarak görev yaparken kadroya alınan çalışanlar, yaşadıkları sevinci kaşık oyunuyla kutladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Konya İl Müdürü İsa Araba ve KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, yurt müdürlüğü bahçesinde 55 çalışanla bir araya geldi.

Araba, yaptığı konuşmada, KYK olarak 750 bin kişiden oluşan büyük bir aile olduklarını belirterek kadroya geçen tüm çalışanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, dua edilip kurban kesilirken, daimi kadroya geçen işçiler yaşadığı sevinci kaşık oyunu oynayarak kutladı.