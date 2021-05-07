Beyşehir'de "tam kapanma"da açık olacak pazar yerleri belli oldu

Beyşehir ilçesinde, tam kapanma günlerinde cumartesi günleri açık olarak faaliyet gösterecek pazar yerleri belli oldu.

Beyşehir ilçesinde, tam kapanma günlerinde cumartesi günleri açık olarak faaliyet gösterecek pazar yerleri belli oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda ilçe merkezinde salı günleri kurulan hal içindeki pazar yeri ile Avşar ve Beytepe mahallelerindeki semt pazarlarının tam kapanma dönemine denk gelen 8 ve 15 Mayıs 2021 cumartesi günlerinde açık olarak faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Bayındır, söz konusu pazar yerlerinde alınacak ilave tedbirler doğrultusunda pazarcı esnafının sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapabileceğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar