Beyşehir'de tahıl kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
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Beyşehir'de tahıl kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı

Beyşehir'de tahıl kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki adada 2,5 metre derinliğindeki tahıl kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki adada 2,5 metre derinliğindeki tahıl kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Beyşehir Gölü üzerindeki Gölkaşı Adası'nda bulunan Mustafa Büyükkafalı, yaban hayvanı sesi duyması üzerine sesin geldiği noktaya doğru gitti. Büyükkafalı, kuyuda mahsur kalan domuz yavrusunu kurtarabilmek için harekete geçti.

Çevrede yavrunun annesinin de olabileceğini düşünerek dikkatli hareket eden Büyükkafalı, yavrunun mahsur kaldığı yerden çıkabilmesi için kuyunun içerisine ağaç dalı ve çalı uzattı, bu görüntüyü daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada, yavrunun bu şekilde kurtulamayacağı ve kuyudan çıkamayacağına yönelik yorumlar üzerine ertesi gün yavrunun mahsur kaldığı yerden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için Beyşehir Belediyesi görevlileriyle yanlarına merdiven de alarak tekneyle tekrar adaya giden Büyükkafalı, uzattıkları kepçe yardımıyla yavru yaban domuzu mahsur kaldığı yerden çıkartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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