Beyşehir'de su seviyesinin düştüğü gölde regülatör kapakları kapatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyşehir'de su seviyesinin düştüğü gölde regülatör kapakları kapatıldı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve aynı zamanda içme suyu havzası olarak ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyşehir Gölü'nden BSA kanalına su akışının kesildiği bildirildi.

Beyşehir'de su seviyesinin düştüğü gölde regülatör kapakları kapatıldı
12.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:13

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve aynı zamanda içme suyu havzası olarak ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyşehir Gölü'nden BSA kanalına su akışının kesildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ 4.Bölge Müdürlüğüne, 27 Ağustos'ta Beyşehir Gölü'nün su kotunun kontrolü ve regülatör kapaklarının kapatılması hususunda gereğinin yapılması için başvurduklarını hatırlatarak, "Başvuru yazımıza istinaden, bu yazımızı dikkate alarak 7 Eylül Pazartesi günü gölümüzden su salımının durdurulması için regülatör kapaklarını kapatan, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine duyarlılıklarından ötürü şehrim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından regülatör kapaklarının kapatılması sonrasında Konya Ovası'na su sağlayan BSA kanalına akış durduruldu.

Beyşehir Gölü su seviyesinde özellikle yaz döneminin sonlarında kuraklık, yağış yetersizliği, tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları nedeniyle önemli düşüşler yaşanıyor. Kıyılarda gözle görülen şekilde yaşanan çekilmeler sonucu bataklık görüntüler oluşuyor. Beyşehirliler, göldeki su seviyesinin korunması için özellikle tarımsal sulamanın makul seviyelerde tutulmasını istiyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Beyşehir'de su seviyesinin düştüğü gölde regülatör kapakları kapatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 15:16:40. #1.14#
title