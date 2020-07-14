Beyşehir'de sokakta yakalanan yılan doğal yaşama bırakıldı Beyşehir'de esnafı tedirgin eden yılan zabıta ekiplerince yakalandı.

Beyşehir'de esnafı tedirgin eden yılan zabıta ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çarşı merkezinde Helvacılar Sokak esnafı yolda bir yılan olduğunu görünce tedirginlik yaşadı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi.

Ekipler, sokaktaki yılanı demir çubuk yardımıyla yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Esnaf, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA