Beyşehir'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor
-Beyşehir'de zabıta anonsları eşliğinde mahalle aralarında vatandaşlara ekmek dağıtımı -Ekmek alımı için evlerinden gelen vatandaşlar -Bir vatandaşla röp.
11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
-Beyşehir'de zabıta anonsları eşliğinde mahalle aralarında vatandaşlara ekmek dağıtımı
-Ekmek alımı için evlerinden gelen vatandaşlar
-Bir vatandaşla röp.
-Boş cadde ve sokaklar
-Polislerin kimlik kontrolü
-Polis ve jandarma uygulama noktasından görüntü Yurt genelinde olduğu gibi Konya'nın Beyşehir ilçesinde de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanmaya başlanan geçici sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.
Kaynak: AA