Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye ceza

Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 6 kişiye ceza kesildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 6 kişiye ceza kesildi.

Beyşehir'de polis ekipleri kent merkezinde farklı uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde izin belgesi olmayan, sokağa çıkma muafiyeti bulunmayanlar hakkında ceza yazılması için tutanak düzenleniyor. Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı saatlerinde izin belgesini ibraz edemeyen 6 kişiye kısıtlamayı ihlal etmekten işlem yaptı. Polis ekiplerin ilçe genelinde denetimleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:08:04. #1.14#

title