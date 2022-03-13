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Beyşehir'de soğuk hava etkili oluyor

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de soğuk hava etkili oluyor

Beyşehir'de etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi, beyaza bürünen ilçede soğuk hava etkili oluyor.

Beyşehir'de etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi, beyaza bürünen ilçede soğuk hava etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava soğukluğu nedeniyle Beyşehir Gölü kıyılarındaki parklarda bulunan kameriyelerde buz sarkıtları oluştu.

Göl kıyılarındaki parklar da hafta sonu olmasına rağmen en sakin günlerini yaşıyor.

Sahil boyunca az sayıda kişinin yürüyüş yapması dikkati çekiyor.

Beyşehir'de günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle balıkçıların büyük bölümü de mesailerine ara vermiş durumda.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Gölü, kar, Güncel, Haberler

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