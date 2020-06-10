Beyşehir'de silah üreticilerine jandarma silah bilgi sistemi eğitimi verildi Beyşehir ilçesinde, faaliyet gösteren silah üreticilerine jandarma silah bilgi sistemi (JASBİS) eğitimi verildi.

Beyşehir ilçesinde, faaliyet gösteren silah üreticilerine jandarma silah bilgi sistemi (JASBİS) eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde, dünyaya adını av silahı üretimiyle duyuran Beyşehir'de faaliyet gösteren firma sahiplerine jandarma silah bilgi sistemi hakkında bilgiler verildi.

Av bayilerinin de katıldığı eğitimde katılımcılara görsel sunum ve uygulamalarla çeşitli bilgiler aktarıldı. Sunumda, Beyşehir ve bağlı mahalleleri olan Huğlu ve Üzümlü'nün yer aldığı bölgenin Türkiye'nin yüzde 80 olarak av tüfeği üretimini sağlayan bir bölge olduğu vurgulanarak, bundan dolayı bu eğitim çalışmasının yapıldığı vurgulandı.

Yörede silah üretimi yapan firmaların yasalara uyumlu olarak faaliyet gösterdiği,bu anlamda gerekli her türlü desteklerin verildiği, ancak yasa dışı üretim yapan kişilere fırsat vermemek için de ilçede bulunan av bayisi ve imalathanelerin dikkatli olmaları, anlatılan uyarı ve kurallara özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA