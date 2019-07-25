Beyşehir'de silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol denetiminde markasız ve seri numarasız 15 tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, bir araçta üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan 15 yarı otomatik ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından silahlara el konulurken, şüpheliler H.K. ve H.S. hakkında 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefetten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA