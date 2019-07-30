Beyşehir'de silah fabrikasında yangın (2) - Yeniden

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasının çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle müdahale edilerek, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Binadaki mühimmat ve işçiler tahliye edilirken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı da önlem alındı.

Beyşehir ilçesinde 5 silah fabrikası ve irili- ufaklı çok sayıda atölyelerinin bulunduğu Huğlu Mahallesi'nde, yaklaşık 500 kişinin çalıştığı Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'ne ait silah fabrikasının çatı katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, alt kattaki tüfeğin namlusu ve dipçiğindeki kundak bölümünde kullanılan ağaç malzemelerin bulunduğu bölüme de sıçradı. İşçiler, riske karşı mühimmatları bina dışına çıkardı. Ardından binadaki siyanür gazının patlama riskine karşı da önlem alınıp, bina tahliye edildi. Alevler, itfaiye ve beton mikserlerinin de aralarında bulunduğu 55 araç, 100'ün üzerinde personel ile Antalya ve Isparta'dan gelen orman bölge müdürlüğünü ait helikopterle müdahale edilerek, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplere mahalle halkı da yardımcı oldu. Erkekler çatı katında kazma ve küreklerle, alevlerin yayılmaması için müdahale ederken, kadınlar da kovalarla ayran yapıp, dumandan etkilenen ekiplere dağıttı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ TOPRAK: MÜHİMMAT KISA SÜREDE TAHLİYE EDİLDİ

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Milletvekili Gülay Samancı ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Vali Toprak, fabrikadaki mühimmatın kısa sürede tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bildiginiz gibi bugün üzücü bir olayla karşılaştık sabah saatlerinde. Daha henüz kesin sebebi belli olmamakla beraber tahminlerimize göre elektrik kontağı olabilir. İtfaiyemiz gerekli çalışmaları yapacak. Çatı katında meydana gelen bir yangın. Burada sevindirici olan mühimmatımızın önemli kısmını burada çalışan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde tahliye etmişler. Çatıda bulunduğu için fazla bir malzeme bulunmuyordu. İlk etapta yakın komşu ilçelerdeki itfaiye araçları müdahale etti. 5-10 dakika içinde müdahale eden araç sayısı 10 araca çıktı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 22 araç, bunun yanında AFAD, karayolları, orman bölge müdürlüğü ile beton mikserleriyle 55 araç ve 100'ün üzerinde personelle müdahale edildi. Havadan da Antalya ve Isparta'dan gelen 2 helikopterle müdahale edildi."

AK Parti Milletvekili Gülay Samancı ise "Halkımızdan da destek aldık burada yangına müdahale için. Keşke olmasaydı" dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da "Devlet millet ele işbirliğiyle cana zarar gelmeden yangına müdahale edildi ve söndürüldü. Çok şükür ucuz atlattık" diye konuştu.

?İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



Kaynak: DHA