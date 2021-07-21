Beyşehir'de şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gazilere evlerinde bayram ziyaretlerinde bulunuldu.

Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gazilere evlerinde bayram ziyaretlerinde bulunuldu.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, beraberindeki İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya ve kurum müdürleriyle, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezi ve dış mahallelerde ikamet eden şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Yusuf Özdemir ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri ailelerin bayramlarını tebrik etti.

Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretlerden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar