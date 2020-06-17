Beyşehir'de Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi de sınavla öğrenci almaya başlayacak Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerini sınavla almaya başlayacağı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerini sınavla almaya başlayacağı bildirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim kalitesinin her geçen yıl arttığı Beyşehir'de, 2023 vizyonu hedeflerine ulaşılması doğrultusunda mesai harcayan bir kurum olduklarını vurgulayarak, ilçede bir okulun daha fen ve sosyal bilimler programı uygulayan lise sıfatı ile sınavla öğrenci alan eğitim kurumları arasında yerini aldığını belirtti.

Konuk, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde açılışı gerçekleştirilen Şehit Türkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2016-2017 eğitim öğretim dönemi üniversite sınavında Türkiye geneli sözel alan grubunda ciddi başarılara imza attığını kaydetti.

Musa Konuk, "Bu sayede 2017-2018 eğitim öğretim döneminde fen ve sosyal bilimler programı uygulayan okullar grubuna dahil edilmiş olup 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren de sınavla öğrenci alacak bir proje okulu olmuştur. Bu yıl Türkiye genelinde yapılacak merkezi sınavla söz konusu okulumuz 30 öğrenci, mahalli yerleştirmeyle ise 102 öğrenci alacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA