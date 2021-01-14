Beyşehir'de sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu, sürücüsü ağır yaralandı
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Beyşehir'de sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu, sürücüsü ağır yaralandı

14.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:32
Beyşehir'de sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu, sürücüsü ağır yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu, sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi.

Mustafa Eylikler (64) idaresindeki 06 ALC 45 plakalı kamyonet, Beyşehir yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücü, durumunun ağır olması üzerine Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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