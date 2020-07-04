Beyşehir'de saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
04.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:38
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeden Antalya'ya saman taşıyan Tayyip S. idaresindeki 42 H 9778 plakalı kamyon, Beyşehir-Akseki kara yolunun 22. kilometresinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Serhat D. ve Faruk G. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA