Beyşehir'de sağlık çalışanlarına belediyeden çiçek

Beyşehir ilçesinde, hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışanlara Belediye görevlileri tarafından çiçek verildi.

Beyşehir ilçesinde, hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışanlara Belediye görevlileri tarafından çiçek verildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın direktifleri doğrultusunda Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde ilçede bulunan devlet hastanesi ve sağlık kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde, görevliler tarafından sırasıyla Beyşehir Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 acil sağlık istasyonu ile nöbetçi eczanede görev yapan sağlık çalışanları ziyaret edildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın tebrik mesajını ileten Belediye görevlileri, sağlık çalışanlarına çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar